Les négociateurs du bloc de droite et de Bleu-Blanc se sont réunis vendredi matin durant quatre heures, mais sans résultat concret. Il ont convenu de se revoir dimanche matin. Le Likoud a indiqué que les discussions ont essentiellement porté sur la proposition de compromis du président Rivlin que le Likoud a accepté mais à laquelle Bleu-Blanc n’a toujours pas répondu. Au parti de Benny Gantz ont parle d’union mais on veut en exclure les orthodoxes et Yamina. De même, il y a des dissensions internes dans le parti quant à la participation à un gouvernement dont ferait partie Binyamin Netaynahou.

Yariv Levin et Zeev Elkin, qui représentent le bloc de droite, ont demandé aux représentants de Bleu-Blanc de donner une réponse définitive dimanche.

Un responsable au parti de Benny Gantz a indiqué après la réunion que « les négociations sont au point mort » et « que le Likoud tente par avance de rejeter la faute d’un échec sur Bleu-Blanc ». Il a accusé le Likoud de vouloir imposer Binyamin Netanyahou comme premier dans une rotation et de vouloir imposer le bloc de 55 députés.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90