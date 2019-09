Une image qui paraissait impossible il y a deux jours encore: sur initiative du président de l’Etat Reouven Rivlin, le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le président de Bleu-Blanc Benny Gantz se sont serrés la main au mont Herzl lors de la cérémonie de commémoration de Shimon Pérès z.l.

Lors de ce court moment, le Premier ministre a dit à Benny Gantz: “Le peuple n’a pas tranché clairement. Oeuvrons alors ensemble pour mener Israël à bon port. Entamons rapidement des pourparlers sans conditions préalables pour former un gouvernement d’union. Il n’y a aucune raison d’aller vers une troisième élection”.

Encouragés par le président de l’Etat, les deux hommes pourraient déjà se rencontrer jeudi en tête à tête pour travailler sur cette option inévitable. Mais à Bleu-Blanc, qui pour l’instant est le plus grand parti, on exige qu’en cas de rotation, ce soit Benny Gantz qui devienne Premier ministre en premier, ce que le Likoud rejette catégoriquement. Un haut responsable du parti de Benny Gantz accuse déjà Binyamin Netanyahou d’avoir pris cette initiative “pour faire une arnaque politique et aller vers une troisième élection en désignant Benny Gantz comme responsable”!

Plus tôt dans la matinée, le Premier ministre avait déjà pris l’initiative en lançant un message enregistré à l’intention de son rival: “…Je vous lance un appel, Benny Gantz: ‘Benny, nous devons former un gouvernement d’union aussi large possible. Le peuple attend de nous, de nous deux, que nous fassions preuve de responsabilité et que nous travaillions ensemble. Ainsi, je vous demande: rencontrons-nous encore aujourd’hui, à toute heure afin de lancer le mouvement car c’est c’est l’appel du moment…”

Naftali Benett, président de la Nouvelle Droite et le ministre de l’Education rav Raphy Peretz ont eux aussi appelé Benny Gantz à donner suite à l’appel de Binyamin Netaynahou et d’annuler “le boycott stupide décrété sur sa personne par Bleu-Blanc”. “Il y a un Etat à gérer, on ne doit récuser ni les orthodoxes, ni Yaïr Lapid ni bien-entendu Binyamin Netanyahou”, a dit Naftali Benett. Le rav Peretz a rajouté: “La société est blessée après cette violente campagne électorale et il faut maintenant s’unir pour raccommoder les plaies. Nous vous faisons confiance pour ne pas nous mener vers de nouvelles élections”.

La ministre Miri Regev a également appelé en ce sens: “Benny, le moment n’est pas au boycott des personnes. Il faut mettre son ego de côté. Exclure Binyamin Netanyahou et ses alliés naturels équivaut à exclure la moitié du peuple. Ce ne serait pas un acte démocratique. Faites preuve de sens des responsabilités et ne nous entraînez pas vers de nouvelles élections”.

Photo Amos Ben Gershom / GPO