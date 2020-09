Le conseil des ministres a débattu lundi de la proposition du ministre des Finances Israël Katz de réduire de 10% les salaires des ministres et des députés.

Lors de la discussion, les ministres Bleu-Blanc ont une nouvelle fois tenté de freiner ceux du Likoud. Les ministres Amir Ohana, Ofir Akounis, Penina Tamano-Shatta et Miri Reguev ont demandé à ce que les hauts salaires dans le système judiciaire soient inclus dans la mesure. Ofir Akounis demandait même à ce que tout fonctionnaire dont le salaire dépasse 40.000 shekels par mois devrait être réduit de 10%.

Benny Gantz et Avi Nisenkorn s’y sont opposés. Le ministre de la Défense a dit : « Nous devons donner l’exemple mais je ne recommande pas un acharnement contre les juges ou d’autres catégories spécifiques… ». Le ministre de la Justice, plus catégorique encore, s’est prononcé contre une décision prise lors de ce conseil des ministres et a demandé à ce que le ministre des Finances prépare un plan en négociant avec chaque branche…

Durant la séance, le Premier ministre a évoqué la question du Corona et a déclaré qu’il travaille actuellement avec une énergie redoublée pour fsire produire un vaccin israélien contre le Corona. A un moment de la séance, il a dû quitter momentanément la salle pour « une conversation téléphonique d’importance nationale ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90