Un sondage a été réalisé par l’institut Smith auprès des électeurs de Yamina et de Tikva ‘Hadasha pour savoir ce qu’ils pensant de la présence de leur parti dans un gouvernement de gauche soutenu par les partis arabes. Le sondage a été demandé par le Forum « Bo’harim Ba’Haïm » composé de familles endeuillées par le terrorisme.

Parmi les électeurs de Tikva ‘Hadasha, ils sont 60% à être opposés à un tel gouvernement, et seuls 26,5% se sont dit d’accord. Et ils sont 72,5% à y être opposés parmi les électeurs de Yamina. Une large majorité estime aussi qu’un tel gouvernement ne pourra pas appliquer la politique annoncée par les dirigeants des partis si ce gouvernement repose sur le soutien des partis arabes, surtout après les scènes vues dans les villes mixtes et à Jérusalem durant ces dernières semaines.

Photo Miriam Alster / Flash 90