La cérémonie d’adoption du gouvernement Benett-Lapid est prévue pour dimanche à 16h00, en présence du président de l’Etat et de la présidente de la Cour suprême Esther Hayut. Le président de la Knesset Yariv Levin invitera le Premier ministre pressenti Naftali Benett à présenter son gouvernement, la répartition des postes et les grandes lignes de sa politique. Après lui, c’est le Premier ministre alternatif et ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid qui prendra la parole suivi par le Premier ministre sortant Binyamin Netanyahou, devenu chef de l’opposition. Selon ses proches, ce sera l’un de ses discours les plus impressionnants de sa carrière.

Ensuite, un représentant de chaque parti politique représenté à la Knesset aura 9 minutes pour s’exprimer.

Etape suivante, la Knesset procédera à l’élection du nouveau président de la Knesset qui prendra le relais du sortant, Yariv Levin et continera à diriger les opérations dont le moment le plus important, la confiance accordée par la Knesset au nouveau gouvernement, à son Premier ministre, au Premier ministre alternatif et aux ministres. A la fin, chaque ministre montera successivement à la tribune pour prêter serment.

Photo Alex Kolomoïski