L’hôpital Hadassa Ein Karem a fait savoir samedi soir que l’état de Nahum Navis, le jeune homme de 17 ans blessé dans l’attentat à la voiture-bélier est toujours qualifié de très grave Les médecins luttent pour le maintenir en vie. Il a subi vendredi soir une délicate opération de neurochirurgie et est maintenu sous sommeil et respiration artificiels. Noam, sa soeur de 19 ans est plus légèrement atteinte.

Les parents des deux blessés demandent à la population de prier pour:

Nahum Elimelekh ben Zehava Rivka et Noam bat Zehava Rivka

Vidéo:

Photo Magen David Adom