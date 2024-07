D’après le Wall Street Journal, Google s’apprête à racheter la start-up israélienne Wiz pour un montant de 23 milliards de dollars.

Si la transaction se concrétise ce sera l’achat de start-up le plus cher jamais réalisé par Google.

Wiz a été fondée en 2020 par les Israéliens Assaf Rappaport, Yinon Costica, Roy Reznik et Ami Luttwak. En février 2024, Wiz employait environ 900 personnes, la plupart du personnel de vente et de marketing étant localisé en Amérique du Nord et en Europe, tandis que la plupart du personnel d’ingénierie était basé à Tel Aviv.

En août 2022, Wiz annonçait être la startup à être passé le plus rapidement de 1 million de dollars à 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents – de février 2021 à juillet 2022 environ. En février 2024, la société affichait 350 millions de dollars de revenus annuels récurrents, avec une part de marché de 40 % des entreprises Fortune 100.

La plateforme de la société analyse l’infrastructure informatique hébergée dans AWS, Azure, GCP, OCI et Kubernetes pour détecter des combinaisons de facteurs de risque qui pourraient permettre à des acteurs malveillants de prendre le contrôle des ressources cloud et/ou d’exfiltrer des données précieuses. Wiz compte parmi ses clients Colgate, Palmolive, BMW, Morgan Stanley, Fox ou encore Priceline.