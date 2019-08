Les commentaires médiatiques et politiques sur les deux derniers massacres survenus aux États-Unis l’un à El Paso, l’autre à Dayton méritaient assurément un article. Ils montrent, une fois encore, la différence de traitement entre le terrorisme islamique et ce qu’on peut appeler le terrorisme occidental. On peut, pour caractériser géométriquement cette différence de traitement, évoquer une absence complète de parallélisme des formes. Si on veut à présent caractériser moralement cette dissymétrie, on pourrait la nommer injustice.

Par un surmoi lexical étrange, les responsables politiques se gardent d’accoler l’épithète islamiste au terrorisme se réclamant du prophète.

Lorsqu’il s’agit d’un acte de terrorisme islamique, l’attention principale et réflexe du système médiatique est de ne pas commettre un amalgame entre l’auteur musulman des faits, ses coreligionnaires, sa religion et plus largement l’islam coranique. Cette intention louable est, la plupart du temps, inutile car l’ensemble des journaux se gardent bien d’amalgamer djihadistes et musulmans ou arabes. Il n’empêche, par une sorte de surmoi lexical étrange, et sans doute critiquable, les responsables politiques se gardent la plupart du temps d’accoler l’épithète islamique ou même islamiste au terrorisme sanglant se réclamant du prophète. Au milieu de l’horreur et malgré la colère populaire, certains responsables politiques ont cru devoir s’essayer à des explications économiques ou sociologiques pour tenter d’expliquer l’inexplicable. C’est ainsi par exemple que le premier ministre de l’époque, Manuel Valls, pourtant l’un de ceux le moins prisonnier du conformisme frileux, avait cru devoir évoquer un «apartheid social et ethnique» dans les banlieues françaises.

Lors des attentats sanglants en France, commis la plupart du temps par des étrangers ou des individus issus de l’immigration, il n’est pas venu à l’idée des journaux ou de l’ensemble des partis politiques, mêmes les plus à droite, de considérer François Hollande comme ayant une responsabilité indirecte dans ces attentats, quand bien même sa politique migratoire était critiquée pour sa faiblesse ou son inefficacité.

Me Gilles-William Goldnadel