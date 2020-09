Pour ce début d’année, qu’on amorce tout en vitalité, on souhaite remercier tous nos collaborateurs, nos annonceurs, nos partenaires, et nos amis ainsi que tous ceux qui ont cru en nous.

Golda c’est plus qu’un magazine, c’est plus qu’une team qui essaie de donner son maximum pour vous régaler chaque fois : C’est une famille !

Et nous sommes heureux de vous compter tous autant que vous êtes dans notre aventure, qui sans vous ne serait pas possible ! Alors un grand merci à vous tous, pour votre force et votre soutien, et on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nouvelle année, riche en amour, en santé et en bonnes nouvelles !

Comme l’a dit un grand philosophe : « Vers l’infini, et au-delà ». Merci Buzz l’éclair ! (Après tout, nous sommes tous de grands enfants !)

Léa Tov et toute la GOLDA TEAM

Bonne Lecture

*Liens pour lire le magazine en ligne :*

https://issuu.com/goldamag/docs/golda_12



Notre édito :

Retour de vacances, retour au travail, retour au confinement … We are back ! Mais pleines de force, de positivité et de good vibes !

Chez Golda, on donne tout pour vous apporter le max d’énergie positive pour aborder ce confinement dans les meilleures conditions possibles. Alors on vous a fait un récap’ des tendances mode pour la rentrée, histoire de ressortir de ces trois semaines avec style. On vous donne aussi les conseils beauté d’une spécialiste, Deborah Azria (en page) qui nous aide à rester belles même chez nous, et ceux de Cassandra Dahan (en page) qui s’occupe à merveille de nos sourcils.

Jeremy Talafré nous conte Al Pacino comme personne, pour nous inspirer sur cette légende du cinéma. Qui dit cinéma, dit aussi série. Vous êtes à jour ? Non ? Si vous avez trop lézardé ou si vous avez couru vous occuper de vos bambins, Yael Nedjar nous a fait la playlist des séries de la rentrée (le confinement a du bon ;)).

Evènement majeur de cette rentrée, sur lequel nous ne faisons pas l’impasse : l’accord de paix signé entre Israël et les Emirats Arabes Unis, moment historique ! Troisième pays arabe à suivre l’exemple de l’Egypte. Vous saviez que Menahem Begin sauva la vie du Président égyptien Sadate avant ce premier accord de paix ? Non ?

Finalement, il y a quelques bonnes nouvelles pour cette rentrée ! Alors levons nos verres (que l’on voit à 100% plein), et espérons une nouvelle année remplie d’amour, riche en santé, et en festivités ! Une année 5781 so Gold(a) !

Shana Tova à toutes et à tous !