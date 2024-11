Nathanyel Sellam, ancien combattant Golani (bataillon 51) rend hommage aux six soldats de ce bataillon tombés hier et évoque le prestige de la brigade Golani qui a perdu 108 soldats depuis le début de la guerre: “Golani c’est l’amour du peuple, l’amour de son prochain, l’amour de la Nation et du pays. Cette fierté c’est le désir de faire partie de ce peuple d’Israël!”