Lors d’une conférence de presse, le ministre syrien des Affaifres étrangères Walid Moualem a prévenu Israël que « la Syrie emploiera tous les moyens pour libérer le plateau du Golan ». « Notre droit sur ce territoire ne connaît pas de prescription et cette terre est sainte », a dit le chef de la diplomatie syrienne. Walid Moualem a toutefois précisé qu’une offensive contre Israël n’est pas encore l’ordre du jour, et « que la priorité est actuellement à l’élimination des organisations terroristes qui agissent encore en Syrie et en Turquie ».

Photo Illustration

צילום: רויטרסעם זאת, הבהיר השר כי כיבוש הגולן לא נמצא כרגע על הפרק: « העדיפות שלנו כרגע היא חיסול ארגוני הטרור שעדיין פועלים בטורקיה ולא יציאה למערכה צבאית על הגולן ».