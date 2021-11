Tous les intervenants au sommet sur les changements climatiques se sont exprimés avec pertinence…sauf un seul : Muhamad A-Shtayeh, chef de cabinet de l’Autorité Palestinienne. Profitant insidieusement de cette tribune internationale, il a accusé « l’occupation » israélienne d’être « le principal obstacle à un passage vers un avenir durable » ! Poussant l’ignominie encore plus loin, il a déclaré que les « colons provoquent des dégâts écologiques en construisant sur des espaces verts et en arrachant des oliveraies » et « détruisent de manière méthodique l’environnement de la Palestine » (sic). Et pour montrer patte blanche à l’assistance, A-Shtiyeh a assuré que « la Palestine prend des mesures pour s’adapter aux changements climatiques en fonction d’un plan national de développement ».

Il aurait pu citer quelques exemples de ce « plan national » : les dizaines d’incendies criminels dans les forêts israéliennes, les centaines d’incendies provoqués par les ballons piégés dans le Néguev occidental ou les innombrables pneus incendiés autour d’Eviatar pour forcer les habitants juifs à quitter les lieux à cause des nuages noirs de fumée.

Photo Nasser Ishtayeh / Flash 90