La liberté est piétinée partout en France, et ceux qui devraient le voir et s’en émouvoir sont sans doute ceux qui contribuent le plus à la fouler aux pieds.

En voici l’exemple hebdomadaire.

La philosophe Sylviane Agacinski – brillant esprit et épouse de Lionel Jospin – devait tenir à l’université Montaigne de Bordeaux une conférence sur «l’être humain à l’époque de sa reproductibilité technique». Celle-ci a été annulée pour «des raisons de sécurité».

Des étudiants d’extrême gauche et LGBT, sans vouloir être pléonastique, avaient dénoncé la venue d’une «homophobe notoire» et appelé à l’annulation de l’événement. «Il est dangereux et inconscient que l’université offre une tribune à une personne au discours digne de la Manif pour tous», ont-ils expliqué.

Capitulation en rase campagne des autorités universitaires. Placidité remarquable des autorités médiatiques et progressistes, ordinairement prêtes à mourir sur les barricades en chantant «Liberté chérie!» alors même que Madame Agacinski n’est pas considérée comme le chantre d’un populisme extrêmement droitier.

Dans le même temps, la Sorbonne suspendait un séminaire sur la radicalisation. Ce cycle de formation intitulé «Prévention de la radicalisation: compréhension d’un phénomène et détection des signaux faibles» était destiné à des fonctionnaires, des élus et des imams. Ce qui n’était donc pas d’inspiration très réactionnaire. Pourtant des syndicats étudiants d’extrême gauche y ont vu, en raison sans doute de l’acuité de leur perception et de la sensibilité de leur rétine, cette fameuse «stigmatisation des musulmans» qui caractériserait très certainement la société française.

Me Gilles-William Goldnadel