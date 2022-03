Un incendie s’est déclaré dans une usine d’emballage de la Vallée du Jourdain. Plus de 30 équipes de pompiers sont sur place pour tenter de maitriser les flammes alors que des produits dangereux se trouvent entreposés sur place.

Les vents qui soufflent aujourd’hui compliquent la tâche des soldats du feu qui tentent de tout faire pour que le feu ne se propage pas aux containers d’essence qui se trouve à proximité.

Pour l’heure, on ne fait pas état de blessés ou de personnes prises au piège dans les flammes mais les habitants des villages alentours, Yafit, Massoua et Mifgash Habika ont pour ordre de s’enfermer chez eux, de fermer toutes les issues, les portes et les entrées d’air afin de se prémunir contre les fumées.

Apparemment une des installations de refroidissement de l’usine a pris feu et un autre bâtiment est en proie aux flammes.

Photos: Porte-parole Région de la Vallée du Jourdain