Avec l’aide pernicieuse de l’Union européenne et de la Banque mondiale en violation totale des accords d’Oslo, l’Autorité Palestinienne a entrepris une réécriture alternative du cadastre de la Judée-Samarie, y compris des zones C. Cette falsification effacera toutes les acquisitions foncières des Juifs dans ces territoires durant ces cent-quarante dernières années, ainsi que les registres cadastraux israélien et jordanien. Pour l’instant 45% de la superficie de la Judée-Samarie a déjà été « répertorié » au moyen d’un essaim de plus de six-cent architectes, techniciens et fonctionnaires. Le but de l’AP et de l’UE est clair : préparer la création d’un « Etat palestinien » sur la quasi-totalité de la superficie de la Judée-Samarie. L’Onu est aussi de la partie, en injectant de fonds important par le biais de son agence UN-Habitat, ainsi que la Turquie qui a fourni à l’AP les archives domaniales de l’époque de l’empire ottoman !

C’est une nouvelle fois l’organisation Ad Kan qui a révélé cette affaire après avoir envoyé des enquêteurs sur place. Ad Kan tente d’alter les autorités mais sans grand succès pour l’instant. L’organisation souligne que l’Autorité Palestinienne emploie plus de six-cent personnes pour cette entreprise manipulatrice alors que l’Administration civile en Judée-Samarie ne dispose que d’une dizaines de fonctionnaires qui tentent tant bien que mal de lutter contre ce rouleau compresseur. Le dernier budget adopté était censé allouer une augmentation de cinquante inspecteurs mais juste avant le vote, il a été décidé de créer uniquement vingt postes supplémentaires.

Guilad Ach, le directeur-général d’Ad Kan a déclaré : « L’Etat d’Israël fait preuve de négligence dans l’enregistrement foncier et permet ainsi à l’Autorité Palestinienne d’agir comme bon lui semble dans les zones C comme si elle y était souveraine, et dans sa tentative de créer un Etat palestinien. Elle fixe des réalités physiques et juridiques irréversibles sur le terrain et Israël ne fait rien pour empêcher cette violation des accords signés avec l’AP. Il faut mettre fin à ce financement européen, de l’Onu et de la Banque mondiale dans les zones C qui sont sous responsabilité exclusivement israélienne »…

Photo Hadas Parush / Flash 90