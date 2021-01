Le ministère israélien de la Défense a signé un accord d’une ampleur jamais atteinte avec le ministère grec de la Défense. Ce contrat, d’un montant d’1,68 milliard de dollars et a été obtenu par la compagnie « Elbit Systems » après un appel d’offres international lancé par le ministère grec. Il comprend notamment la construction et le fonctionnement d’un centre d’entraînement de vol pour l’armée de l’air grecque sur le modèle des centres d’entraînements qui existent en Israël, avec des simulateurs et toute la logistique. Le contrat inclut aussi la vente d’avions d’entraînement et la rénovation des appareils déjà un utilisation. Le centre d’entraînements sera géré par « Elbit Systems Ltd » durant vingt ans.

Le ministre de la Défense Benny Gantz a souligné les excellentes relations qui règnent entre les deux pays et particulièrement entre les deux armées ainsi que les intérêts communs d’Israël et de la Grèce pour la stabilité dans la région. Concernant cet accord, il a souligné qu’il créera des centaines d’emplois tant en Grèce qu’en Israël.

Photo Elbit Systems Ltd