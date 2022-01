La juge à la Cour suprême Anat Braun a pris une décision qui pourrait avoir des conséquences sérieuses pour le ministre de la Justice Gideon Saar, si toutefois le système judiciaire se montre impartial. Sur requête de l’avocate Zehava Gur, au nom de Yoav Frank, un citoyen très actif qui demande depuis des années que Gideon Saar soit poursuivi par la justice, la juge a intimé le ministre ainsi que le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit de fournir d’ici 30 jours des explications à propos de quatre dossiers que le conseiller juridique à « curieusement » clos le 28 décembre dernier sans avoir ordonné la moindre vérification.

Yoav Frank livre depuis des années un combat de Sisyphe contre Gideon Saar, notamment suite à des plaintes concernant le domaine des moeurs qui n’ont jamais été suivies d’effets. Entre temps, d’autres plaintes sont venues se rajouter pour des soupçons de corruption. Après la décision de la juge à la Cour suprême, Yoav Frank a écrit : « Saar ne pourra plus continuer à se dérober et va devoir fournir des explications détaillées à propos des quatre plaintes : soupçon de corruption passive face à l’oligarque Vladmir Gussinsky, soupçon de corruption électorale dans le village arabe de Kasra-Samiya, soupçon de conflit d’intérêts dans le cadre de la réforme du cannabis et différentes plaintes pour des comportements inadéquats envers des employées sous son autorité avec chantage au silence ».

La journaliste d’investigation Ayala Hasson suit elle-aussi depuis des années les activités de Gideon Saar et elle a récemment accusé le ministre de tentatives d’intimidation depuis qu’elle a révélé les soupçons de corruption électorale du parti Tikva Hadasha dans le village arabe de Kasra-Samiya.

