Gideon Saar a répondu à l’appel de Binyamin Netanyahou par une nette fin de non recevoir. Le président de Tikva ‘Hadashah a redit qu’il ne rompra pas sa promesse faite aux électeurs de ne pas siéger dans un gouvernement Netanyahou. Il a par contre tenté de provoquer un mouvement de « rébellion » au sein du Likoud en déclarant : « Par contre, un gouvernement sous la direction de Yuli Edelstein, Israël Katz ou Nir Barkat pourrait être formé très rapidement si Netanyahou, pour changer, préférait l’intérêt de l’Etat à ses intérêts personnels et qu’il se mettait de côté pour permettre au pays d’avancer ».

L’ancien maire de Jérusalem Nir Barkat s’est empressé de répondre : « Gideon, j’avais cru que vous respecteriez la loi démocratique. Vous avez perdu lors des primaires et avez quitté le Likoud. Acceptez le verdict démocratique. Le Likoud n’a qu’un seul chef élu et toute tentative de provoquer la zizanie entre nous échouera ».

Quand à Naftali Benett, c’est le parti Yamina qui a répondu à l’appel du Premier ministre et de manière plus ambigüe : « Naftali Benett se préoccupe des citoyen et non de placement sur une liste. Il continuera à déployer tous les efforts pour former un gouvernement stable qui sortira Israël du chaos ».

Photo Miriam Alster / Flash 90