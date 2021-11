Après le retrait de la candidature de Meïr Chétrit pour faire partie de la commission de recherche du prochain conseiller juridique du gouvernement, le ministre de la Justice Gideon Saar propose désormais l’ancien ministre Dan Meridor, qui fut notamment ministre de la Justice entre 1988 et 1992 dans le gouvernement Shamir. Bien que toujours membre du Likoud, Meridor est un farouche partisan de l’immunité et de l’infaillibilité du système judiciaire et opposé à toute réforme.

Ce sont d’ailleurs ses prises de positions trop éloignées de celles du Likoud qui lui ont valu un rejet de la part des membres du parti qui l’ont propulsé loin derrière sur la liste des candidats à la Knesset lors des primaires de 2013. Il avait alors annoncé son retrait de la vie politique. Pour les élections de 2015 il avait indiqué qu’il ne voterait pas pour le Likoud tant que Binyamin Netanyahou en serait le chef.

Le choix de Dan Meridor par Gideon Saar a entraîné des critiques dans l’opposition de droite. Shlomo Karhi (Likoud) a écrit : « Il s’agit d’un choix malheureux qui prouve une nouvelle fois que Gideon Saar est un loup déguisé en agneau et un progressiste qui se fait passer pour un conservateur, un homme de gauche qui se présente comme un homme de droite ». Le député a également estimé que Dan Meridor ne devrait plus faire partie du Likoud, soit en le quittant de son propre gré soit en étant exclu du parti.

Betzalel Smotritch (Hatzyonout Hadatit) a résumé très laconiquement en reprenant l’un des slogans de campagne de Yamina : « Un gouvernement 10° plus à droite que le précédent ».

La commission de recherche du successeur d’Avihaï Mandelblit est présidée par l’ancien président de la Cour suprême Asher Gronis, et en sont membres Tami Uhlman, représentante de l’ordre des avocats, Prof. Ron Shapira, représentant la Faculté de Droit, Tsvi Hauser (du parti Tikva Hadasha de Gideon Saar…) pour représenter la Knesset. Le représentant du gouvernement peut être soit un ancien ministre de la Justice soit un ancien conseiller juridique du gouvernement. La candidature de Dan Meridor à ce poste devra être entérinée par le gouvernement.

