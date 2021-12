Dans une vidéo diffusée jeudi, le chef de l’opposition Binyamin Netanyahou a dénoncé plusieurs projets de lois préparés par le ministre de la Justice qu’il a qualifié d’antidémocratiques et « digne de régimes totalitaires tels que celui de la Corée du Nord ». L’une d’elles, la possibilité pour un policer de procéder à une perquisition au domicile d’une personne sans avoir besoin de mandat d’un magistrat.

Le ministre de la Justice a réagi en publiant un texte de loi présenté en 2014, sous un gouvernement Netanyahou, dont l’article 20 prévoyait la même mesure. Gideon Saar a accompagné la photo d’une légende virulente : « Bibi ‘défenseur de la démocratie’ dans son 111983e mensonge. Voici le projet de loi de perquisition à domicile sans mandat d’un juge qui date de l’époque d’un gouvernement Netanyahou. Un texte déséquilibré et bien plus extrême que le projet de loi que j’ai présenté cette semaine dans le cadre du combat contre la criminalité dans le secteur arabe et approuvé en première lecture… ».

Le député Chlomo Karhi (Likoud) a fait quelques recherches dans les archives et a répondu au tweet de Gideon Saar, en rappelant un ‘petit détail’ omis par le ministre de la Justice : « Chez Gideon Saar, le mensonge est décidément devenu un métier. Il a dû ‘oublier’ qui avait proposé cette loi à l’époque, l’ancienne ministre de la Justice Tsipi Livni, et qui avait empêché la loi de passer, le Likoud de Binyamin Netanyahou, justement à cause de la question des perquisitions à domicile. Mais quelle importance a un petit mensonge de plus dans ce gouvernement.. »

Photo Gili Yaari / Flash 90