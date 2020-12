Gideon Saar a officiellement inscrit son parti au registre des partis politiques, sous le nom « Nouvel Espoir – Unité d’Israël ». Pour l’instant, la liste du parti est composée des quatre noms déjà connus : Gideon Saar, Yifat Shasha-Bitton, Yoaz Hendel et Tsvi Hauser. L’ancien député Likoud a indiqué que des noms supplémentaires seront annoncés dans les jours qui viennent, parmi eux selon lui, des députés actuels.

Gideon Saar a également levé le voile sur la plateforme politique qu’il présentera aux électeurs en vue des prochaines élections, une plateforme qui penche à droite, destinée à attirer des voix d’électeurs du Likoud, de Yamina, d’Israël Beiteinou voir même des franges de Bleu-Blanc et Yesh Atid : application des droits naturels et historiques du peuple juif en Erets Israël, solidification du caractère juif et démocratique de l’Etat d’Israël, protection des valeurs de l’Etat d’Israël comme patrie du peuple juif avec protection des droits de l’homme et égalité des droits de tous les citoyens, promotion du système scolaire et du statut de l’enseignant, réformes des institutions de l’Etat y compris du système judicaire et de l’Etat de droit, politique de répartition géographique et sociale de la population entre le centre et la périphérie et politique de développement humain, économique et agricole du Néguev, de la Galilée, de la vallée du Jourdain, de la Judée et de la Samarie, économie libérale avec égalité des chances et solidarité sociale etc.

Après l’inscription de son parti, Gideon Saar a déclaré : « Le parti que nous venons d’inscrire sera un parti national et social qui se construira pour durer sur le long terme. Nous partons vers une nouvelle voie d’unité et d’espoir pour Israël qui en a tant besoin. Ensemble, nous amèneront un meilleur avenir pour Israël ».

Photo Flash 90