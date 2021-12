Le journaliste Gideon Lévy (Haaretz) est d’une exécrable virulence et méchanceté envers les Juifs de Judée-Samarie et le repeuplement juif dans ces régions historiques. Ses articles sur cette question et son « palestinisme » obsessionnel sont nauséabonds.

Mais parallèlement, il fait preuve d’une certaine honnêteté intellectuelle face à l’atmosphère politique dans laquelle est plongée le pays depuis quelques années, et il refuse de se laisser aller à la haine irrationnelle de la gauche et des médias contre Binyamin Netanyahou. A plusieurs reprises il a dénoncé avec la même virulence qu’on lui connaît le vide idéologique de la gauche israélienne qu’elle a rempli avec la haine envers l’ancien Premier ministre qui lui sert d’étendard fédérateur unique. La rencontre qu’il rendue au couple Netanyahou au domicile de leur ami commun Benny Tsiper l’a convaincu, de ses propres termes, que « Binyamin Netanyahou est aux antipodes de la manière dont il est décrit dans les médias et à gauche ».

Cela a suffi, dit-il pour qu’il se voit soudain traîné dans la boue et ostracisé par le milieu dans lequel il évolue depuis des années, et qui le considère aujourd’hui comme un traître. Gideon Lévy estime que « persécution dont est victime Binyamin Netanyahou est devenue insupportable ». Dressant un constat sans appel sur cette gauche dont il fait pourtant partie, le journaliste déclare : « Si vous osez dire que Netanyahou n’est pas pire que ceux qui sont venus venus avant lui ou qui viendront après lui, vous lui enlevez son jouet, la gauche devient plus destructrice, plus agressive et plus violente, dans les mots, que la droite ». « Soudain, toute ma carrière journaliste ne vaut plus rien car j’ai osé émettre une opinion que ce camp n’aime pas », notre Gideon Lévy.

La fin de l’interview est édifiante : « Netanyahou m’impressionne davantage à chacune de mes rares rencontres avec lui. Qui aimeriez-vous rencontrer lors d’un dîner ? Je vous le demande : Yaïr Lapid ? Naftali Benett ? Gideon Saar ou Binyamin Netanyahou ? Ma réponse est catégorique… »

Vidéo :

