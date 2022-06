Israël, leader mondial de la gestion et de l’économie de l’eau, développe des technologies de pointe et exporte son savoir-faire dans le monde entier. Avec des objectifs constants : valoriser et réutiliser chaque goutte d’eau, qu’elle soit produite en usine ou qu’elle tombe du ciel.

Extraire l’eau à partir de l’air

L’eau douce représente moins de2,5 % de toute l’eau sur terre, dont moins de 1 %, sous forme liquide, est potable par l’homme. Or, il y a bien plus d’eau dans l’air que dans toutes les rivières de la planète. Extraire l’eau à partir de l’air offre donc une ressource essentielle. La société israélienne Watergen a mis au point un générateur d’eau atmosphérique qui permet de capter l’humidité de l’air et de produire des centaines de litres d’eau potable. Pour recueillir l’eau, Watergen utilise une série de filtres qui purifient l’air. L’air est aspiré et refroidi pour en extraire l’humidité. Par la suite, l’eau qui se forme est traitée et transformée en eau potable.

Une autre technologie israélienne, le générateur d’eau H2OLL mis au point le Technion et IsraAid, qui a remporté le prix Water Innovation 2021, collecte l’humidité et la transforme en eau pure sans contaminants biologiques

ou chimiques.

À noter : l’Université de Tel Aviv a montré que l’eau issue de la vapeur atmosphérique urbaine est potable et conforme aux normes fixées par l’État hébreu et l’OMS.

Vaincre les algues toxiques

Le changement climatique impacte la température de l’eau, sa salinité et son pH. L’une des conséquences est la prolifération de cyanobactéries (qui furent les premières sur Terre à réaliser la photosynthèse), des algues toxiques pour l’humain et les animaux le long des zones côtières, sur les lacs et les étangs. La société israélienne

BlueGreen a développé des solutions efficaces pour traiter les plans d’eau et permettre aux communautés de reprendre le contrôle de la sécurité de leurs ressources en eau. Les solutions Lake Guard Blue et Lake Guard

Oxy éliminent les cyanobactéries en ne laissant aucun résidu dans les lacs et les étangs. En augmentant la diversité des espèces de phytoplancton bénéfiques et en restaurant un écosystème sain, BlueGreen a empêché la résurgence des cyanobactéries nuisibles. Le lac Chippewa (Ohio, USA), traité en seulement 24 heures grâce à

BlueGreen, a fêté en août 2021 ses deux ans sans prolifération d’algues toxiques. BlueGreen commercialise ses solutions aux USA, en Chine, en Russie, en Afrique…

Collecter les eaux de pluie

Quand on circule en Israël, on voit le long des routes de nombreux réservoirs d’eau au milieu des champs. Israël compte plus de 400 bassins de collecte des eaux de pluie hivernale, dont la majeure partie construits par le KKL.

Ces réserves constituées au moment où on en a peu besoin sont redistribuées aux agriculteurs en été. Localement, une étude des sols et des sous-sols suffit pour évaluer le meilleur emplacement. Émerveillé par cette facilité, Guy Vasseur, président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) avait regretté « qu’en France il soit quasi impossible de réaliserdes retenues collinaires du fait de contraintes administratives et de l’opposition farouche des associations écologistes. La France manque pourtant d’eau à des périodes cruciales».

L’expert Norbert Lipszyc ajoute que « ces étangs de captation d’eau pluviale peuvent aussi accueillir des fermes solaires. La Golan Water Company a lancé la construction de parcs solaires flottants sur deux réservoirs, Raven au

nord et Bnei Israel au sud. En plus de protéger contre une trop forte évaporation, elles produisent de l’électricité».

Réutiliser l’eau de la pisciculture

La production alimentaire nécessite des quantités d’eau astronomique, en particulier pour les poissons d’élevage. Selon l’ONU, la demande de poissons de mer et/ou d’élevage a atteint un niveau sans précédent. La population mondiale consomme désormais 17 kg de poissons par personne et par an. On trouve des étangs d’élevage dans tout Israël et de nouvelles espèces de poissons sont introduites régulièrement : carpes, tilapias, carpes herbivores,

mulets à tête plate, bars rayés, carpes argentées et truites arc-en-ciel, ainsi que de nombreuses espèces de

poissons d’ornement. Mais que faire de l’eau une fois souillée, notamment dans les zones où l’eau est rare et précieuse ? Norbert Lipszyc précise que « la société israélienne BioFishency a développé un procédé qui oxyde l’ammoniaque excrété par les poissons pour rendre l’eau à nouveau utilisable ». Le système Recirculating aquaculture System aide des pisciculteurs en Indonésie, en République du Congo, au Nigéria, en Chine, à Taïwan ou au Bangladesh, à promouvoir une pisciculture saine, écologique et rentable.

Esther Amar

Article paru dans Actualité Juive numéro 1640

