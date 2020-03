L’arrogance et l’impudence de la Liste arabe ont franchi un pas de plus dimanche après-midi au moment où ses délégués se rendaient à la résidence du président de l’Etat pour consultations.

Parmi des groupes de droite et de gauche qui manifestaient, un groupe de familles endeuillées protestait contre ces députés qui soutiennent les terroristes et appelait les partis Bleu-Blanc et Israël Beitenou de ne pas s’appuyer sur ces députés.

Meirav Hadjadj, la mère de Shir Hadjadj hy »d, assassinée dans un attentat à Jérusalem en 2017, s’est approchée d’Ahmad Tibi qui sortait de sa voiture pour lui signifier ce qu’elle pensait de l’attitude insupportable des députés de la Liste arabe. En guise de réponse, Ahmad Tibi l’a nargué et a fait le « V » de la victoire en sa direction!

Le ministre de la Défense Naftali Benett a vivement réagi à ce geste indécent de la part de l’ancien conseiller de Yasser Arafat: « Ahmmad Tibi, vous n’êtes que salaud satanique! Gantz et Lieberman, réveillez-vous! »

Vidéo:

אחמד טיבי, אתה מנוול ושטני.

בסרטון: מירב חגאג, אמה של סגן שיר חגאג הי״ד, שנרצחה ע״י מחבלים בפיגוע הדריסה בארמון הנציב, עמדה מול בית הנשיא עם תמונה של בתה. אחמד טיבי הביט על מירב, אם שכולה, והרים את ידו בתנועת ניצחון. איזו שטניות. גנצים, איווט—תתעוררו! pic.twitter.com/Iujiar4mZT — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) March 15, 2020

Photo Flash 90