La nouvelle realite due au coronavirus peut créer de nombreux défis aux familles avec des jeunes enfants. De nombreux parents restent à la maison avec leurs enfants (certains continuent de travailler à domicile) en essayant de maintenir la routine et une bonne ambiance à la maison malgré tout ce qui se passe à l’extérieur. Mais l’incertitude et les difficultés de la gestion du quotidien (enfant, maison, travail) peuvent etre tres stressants pour les parents.

Dans cette situation, il est important que les parents se ressourcent pour pouvoir faire face à la pression et aussi pour faire face à leurs responsabilités à long terme.

Le professeur Muli Lahad a développé en Israël un modèle avec 6 catégories, pour gérer le stress, atteindre un stade de résilience mentale et aussi se ressourcer.

La base de ce modèle est construite sur le fait que chaque personne dispose de forces internes, ou des moyens d’adaptation, qui peuvent être mobilisés dans des situations stressantes.

Nous allons présenter les différentes catégories :

Le corps

Cette catégorie se caractérise par l’utilisation de notre corps de différentes façons, comme par exemple faire des exercices ou de l’activité physique, du sport, de la danse, l’utilisation de nos sens (vision, audition, orientation dans l’espace etc.), organiser son environnement de façon agréable, manger des choses qu’on aime.

Utiliser notre corps comme façon de se détendre et comme façon de se ressourcer permet à notre corps de trouver un équilibre qui nous convient et aussi améliore notre qualité de vie et crée une tranquillité d’esprit.

Les émotions

Cette catégorie se caractérise par l’expression de nos émotions.

Cette expression peut être verbale, non verbale ou même créative.

Les émotions ressenties peuvent être positives, comme l’amour, la compassion ou négatives, comme la tristesse, ou la colère.

L’expression créative de nos sentiments peut se faire, par exemple, à travers la peinture, la sculpture, le chant, la danse, la musique, la lecture ou l’écriture.

Exprimer nos émotions nous aide à mieux les comprendre, à être conscient de leur existence, à les contrôler et à mieux gérer la situation.

Chose qui est très importante pour pouvoir faire face aux situations stressantes qui se prolongent.

La société

Cette catégorie se caractérise par la communication et l’échange entre êtres humains.

Dans des moments de stress, les gens se tournent vers la société pour obtenir du soutien, souvent le cercle de soutien le plus proche est le cercle familial, puis les amis, puis la communauté.

Les liens sociaux sont essentiels pour l’être humain, le fait de partager nos sentiments avec quelqu’un d’autre nous aide à libérer notre stress, à nous renforcer et à ne pas nous sentir seul.

Avec le coronavirus nous sommes à la maison sans rencontrer notre famille élargie, nos amis ou les gens de notre communauté. C’est pour cela qu’il ne faut pas oublier d’utiliser nos réseaux sociaux pour nous ressourcer.

L’imagination

Cette catégorie se caractérise par l’utilisation de l’imagination, ce qui permet le dialogue entre le corps, l’esprit et les émotions. Dans des moments de stress, les personnes qui peuvent utiliser l’imagination (comme imaginer une image ou un paysage, comme la mer) se relaxent, se souviennent de bons moments. Il existe aussi l’option de penser à une chanson qui apaise ou qui apporte du bien-être. L’utilisation de l’imagination nous change les idées et fait oublier les sentiments négatifs qui peuvent nous assaillir. Nos pensées ne se situent pas seulement dans notre tête, elles peuvent aussi influencer la réalité et nous donner des forces !

5. La croyance

Cette catégorie se caractérise par l’utilisation de notre croyance qui appartient à la dimension spirituelle de notre vie. La foi peut être en Dieu, un pouvoir suprême, une autre personne ou même croire en soi. Pour certaines personnes, la foi donne un sens à la détresse et à la souffrance. Cette catégorie comprend la prière, le renforcement de la foi, les rituels religieux, la pensée positive de l’espoir, le renforcement de la confiance en soi.

6.Le cerveau

Cette catégorie se caractérise par la réorganisation de la réalité en utilisant notre cerveau pour faire face à des situations nouvelles ou déstabilisantes. On peut ainsi mieux comprendre le problème, chercher des solutions ou rechercher des informations ou des conseils. Créer de nouvelles priorités, penser positivement, concevoir un plan à court ou à long terme pour atténuer les difficultés de la nouvelle réalité.

Chaque personne peut utiliser une ou plusieurs catégories comme outil pour se ressourcer dans la vie quotidienne. Il est important de se ressourcer régulièrement, même quelques minutes par jour, pour pouvoir mieux appréhender cette situation si particulière que nous vivons.

Quand nous les parents, nous sommes calmes, et que nous arrivons à mieux faire face à notre stress, tous les membres de la famille et surtout les enfants y gagnent.

Espérant un retour rapide à la routine et en bonne santé pour tous.

Pesach cacher vesameach,

Judith Levy

Conseillère parentale pour la petite enfance

054-5433308