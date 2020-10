(Extrait du LPH NEW) Lors du Festival du cinéma américain de Deauville, LPH New a rencontré Georges Ghosn, patron du magazine VSD depuis 2018. Journaliste et homme d’affaires franco-libanais, celui qui a successivement racheté La Tribune, Le Nouvel Économiste et France-Soir nous prodigue ici ses conseils édifiants. Depuis son rachat, VSD est passé d’hebdomadaire à mensuel, et la formule de Georges Ghosn prône un retour au « vrai journalisme », avec de nouvelles rubriques, tout en gardant la ligne éditoriale d’origine du magazine (people, sports extrêmes, photojournalisme…).

B.N. Georges Ghosn, vous êtes le directeur du mensuel VSD, qui a été fondé en 1977 par Maurice Siegel. LPH New est très heureux de recueillir l’expérience d’un grand frère ! D’après vous, y a-t-il un avenir pour la Presse écrite ?

Oui, à condition d’avoir une marque forte. Une bonne marque ne meurt jamais. VSD existe depuis 1977. C’est un des plus vieux magazines français (Le Point n’est arrivé qu’en 1979). À l’époque, les supplémentshebdomadaires des grands journaux – comme Le Figaro Magazine – n’existaient pas encore ; j’ai moi-même créé France–Soir Magazine en 1999.

Le créateur de VSD, Maurice Siegel, est mort en 1985, et après que ses deux enfants ont déposé le bilan, en 1996, le magazine a été racheté par le groupe Prisma Media (qui, alors et jusqu’en 2012, s’appelait encore Prisma Presse), qui possède des titres prestigieux comme Gala, Femme Actuelle, Capital… Mais malgré ses efforts et les sommes considérables qu’il a investies, Prisma, n’a jamais réussi à rentabiliser le titre.

En 2018, j’ai proposé de le racheter, et après quinze mois, depuis janvier 2020, pour la première fois de son histoire, VSD est enfin rentable, parce que j’en ai fait unmensuel. Il est plus épais qu’avant, et on a sauvé la marque car on a mis de la qualité : meilleur papier, meilleure impression, des articles de meilleurs journalistes. Nous avons investi principalement sur le contenu : nos articles sont plus longs – six, sept, huit pages –, et ces articles de fond (reportages, enquêtes)seraient illisibles sur une tablette ou un smartphone. Le papier continue d’être important, car tout ne se lit pas bien sur le Net : je vous mets au défi de lire attentivement un long article, une analyse économique du Wall Street Journal ou du Financial Time sur le Net. Et puis, en avion ou dans le train, il est agréable de lire du papier.

Comment, dans ce contexte difficile, la Presse écrite peut-elle s’en sortir ?

Quand on observe les chiffres de la Presse hebdomadaire en France, on s’aperçoit que L’Expressest tombé au tiers de sa diffusion, L’Obs a chuté, Le Point résiste à peu près mais perd de l’argent… Il ne faut pas seulement vivre, il faut aussi être rentable. Unecondition pour la pérennité de la Presse, c’est d’arrêter d’être subventionnée par un riche tycoon, quel qu’il soit : Perdriel, par exemple, subventionne Challenges, Pinot subventionne Le Point, Arnault subventionne énormément de quotidiens – ce qui veut dire que si unjour ces sponsors changent d’avis et décident de passer à autre chose, ça s’écroule. Il faut donc faire en sorteque le bilan soit rentable.

Que pensez-vous de la Presse gratuite ?

Je pense que les gens ne respectent pas ce qu’ils ne paient pas. Le problème de l’information sur Internet,c’est qu’elle est tous azimuts et gratuite. C’est de l’information générale, diffusée partout, en abondance. Tant que vous n’avez pas une marque, comme le Wall Street journal ou un autre journal professionnel, vous ne pouvez pas faire payer de l’information.

Les grands papetiers ont lancé les quotidiens gratuits il y a vingt-cinq ans et malheureusement, les journaux ont même créé leurs propres clones et leurs propresconcurrents. Mais c’est une Presse qu’on voyait autour des métros, par terre – et une Presse qu’on peut piétinerest une presse que l’on ne respecte pas. D’autre part, laPresse gratuite ne peut être financée que par la publicité, ce qui la rend sujette à caution. On respectedavantage l’information lorsqu’on fait l’effort d’aller acheter son journal au kiosque.

Qu’est-ce qui différencie la ligne éditoriale de VSDpar rapport à des journaux comme Le Point ouL’Express, par exemple ?

Nous offrons une sorte de buffet : on peut trouver de l’information politique, de l’humour, du sport extrême… Par exemple, VSD, qui a toujours été associé à de grands évènements sportifs, a créé le Paris-Dakar ; il suivait également les 24 Heures du Mans et le Tour de France – mais on parle aussi des sportifs qui accomplissent de grands exploits.

Vous avez des correspondants qui couvrent chaque évènement ?

Nous avons des pigistes. L’idée, c’est d’avoir un staff fixe qui connaît la ligne éditoriale du journal, qui allie la variété à la curiosité. Un journal, au fond, c’est comme une conversation lors d’un dîner : de quoi est-il question dans un dîner entre amis ? On parle des enfants, de politique, de religion, de loisirs…

