Georges Bensoussan est un historien français, spécialiste d’histoire culturelle de l’Europe des XIXᵉ et XXᵉ siècles et, en particulier, des mondes juifs. Ses travaux sont notamment consacrés à l’antisémitisme à la Shoah, au sionisme et aux articulations entre histoire et mémoire. A l’occasion de la sortie d’un »que_sais_je? » sur les origines du conflit israélo-arabe, il revient en détail sur cette histoire qui passionne le monde et qui ne doit rien au hasard.