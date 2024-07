Les Etats-Unis ont confondu Aviad Sarid, un des responsables de l’association Tsav 9 avec un autre Aviad Sarid, vivant à Revava en Samarie.

Ce dernier a été surpris d’apprendre qu’il était visé par des sanctions américaines pour son rôle dans l’organisation Tsav 9 à laquelle il n’a jamais appartenu.

En réalité elles étaient destinées à son homonyme, mais à Washington on a visé la mauvaise personne.

Le vice-président du conseil régional de Samarie, Davidi Ben Tsion, a déclaré: ”Il s’agit d’un habitant de Samarie, qui sert en milouïm et qui n’a jamais été militant de Tsav 9. Sa seule ”faute” est de porter le même nom que l’un de ces militants. C’est complètement fou. Les sanctions de Biden représentent une menace pour tout citoyen, tout soldat réserviste en Israël. Mais là, c’est un simple citoyen qui paie le prix des extravagances américaines”.

Rappelons que l’administration Biden a annoncé aujourd’hui (jeudi) une nouvelle série de sanctions contre plusieurs citoyens israéliens ainsi que des fermes en Judée-Samarie et l’organisation Leava.

Parmi les personnes visées par ces sanctions se trouve Reut Benhaïm, habitante de Netivot, mère de 8 enfants et une des initiatrices de Tsav 9. Elle a réagi à cette nouvelle: ”Depuis le départ, j’ai créé Tsav 9 pour que nos otages puissent rentrer à la maison. Parce que nous voulions arrêter l’aide humanitaire que nous fournissions au Hamas. Oui, éviter l’atteinte à nos soldats. Nos actions ont rassemblé toutes les parties du peuple. Des familles d’otages, des familles endeuillées, de droite, de gauche, tout le monde est venu et nous avons agi sans aucune violence à travers des actions on ne peut plus légitimes. C’est pour cela que nous subissons des sanctions maintenant, et moi personnellement. Mais aujourd’hui c’est moi et demain c’est vous. C’est une atteinte à notre démocratie, c’est une atteinte profonde à notre sécurité ici dans notre pays. J’appelle notre Etat à tout faire pour me défendre juridiquement et légalement pour que cela cesse”.