La question de l’antisémitisme qui sévit au Parti travailliste sous l’influence de Jeremy Corbyn s’est introduite dans le débat politique pour la succession de Theresa May. Lors d’un débat opposant les deux prétendants, Boris Johnson et Jeremy Hunt, le premier a accusé le chef de l’opposition Jeremy Corbyn d’être « entaché d’antisémitisme » et qui est de ce fait indigne de gouvernement un jour la Grande-Bretagne.

Boris Johnson tout comme Jeremy Hunt sont tous deux considérés comme plutôt pro-israéliens, mais Hunt est un fervent de la politique du président Trump face à l’Iran alors que Boris Johnson y est opposé et prône le maintien de l’accord avec l’Iran.

Photo Wikistrike