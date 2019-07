Un membre du Hamas a été éliminé jeudi par Tsahal alors que deux terroristes armés s’approchaient de la clôture de sécurité au nord de la bande de Gaza. Les soldats postés en embuscade ont d’abord effectué des tirs pour tenter d’éloigner les deux terroristes. Le Hamas n’a pas tardé à réagir avec la rhétorique habituelle, avertissant « qu’Israël subira les conséquences de ce crime ». Suite à cela, l’organe de coordination entre toutes les factions terroristes de la bande de Gaza s’est réuni en urgence afin de décider quelle suite à donner. Les médias du Hamas ont décrit cet incident comme *des tirs à l’arme automatique commis par l’armée d’occupation contre des civils ».

Par ailleurs, le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est rendu à Ashkelon et a expliqué que Tsahal mène « une guerre au moyens de nombreuses ruses » tout en précisant qu’il ne pouvait en dire plus. En présence du maire Tomer Glam, le Premier ministre a assuré que le gouvernement est déterminé à défendre les habitants du sud, à développer Ashkelon et à attaquer s’il le faut.

Lors de sa visite, accompagné par le ministre de l’Intégration et de l’Alya Yoav Galant, Binyamin Netanyahou a inauguré un complexe comprenant un millier d’unités de logements protégés pour olim de Russie et survivants de la Shoah. Deux-mille autres logements sont planifiés.

Photo porte-parole Tsahal