Le porte-parole de Tsahal a annoncé ce mercredi que les forces armées avaient lancé, au cours des dernières 24 heures, des opérations terrestres dans le centre et le sud de la bande de Gaza. L’objectif est d’élargir la zone de sécurité et de créer une zone tampon partielle entre le nord et le sud de la bande. Dans le cadre de cette opération, les forces ont pris le contrôle de la zone étendue au centre de l’axe de Netzarim.

Il s’agit du premier barrage de ce type depuis le début du cessez-le-feu, destiné à limiter les déplacements du Hamas et à empêcher le retour de terroristes vers le nord de la bande de Gaza. Cependant, l’autoroute reste ouverte à la circulation.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une vaste stratégie israélienne visant à exercer une pression sur le Hamas, tout en perturbant la mobilité des forces de l’organisation. L’armée israélienne estime que des milliers de terroristes ont déjà réussi à se déplacer vers le nord après le retrait des forces israéliennes du corridor de Netzarim il y a environ un mois et demi. Bloquer l’axe réduira leur liberté de mouvement et empêchera l’organisation de se réarmer dans le nord de la bande de Gaza

Dans le contexte de la reprise des combats contre le Hamas, le ministre de la Défense Israel Katz s’est adressé ce mercredi aux habitants de la bande de Gaza et les a avertis que l’évacuation de la population des zones de combat allait reprendre. Dans son discours, il a appelé au départ du Hamas du pouvoir et au retour des personnes enlevées.

« Habitants de Gaza, ceci est un dernier avertissement. Le premier Sinwar a détruit Gaza, et le second la détruira complètement », a déclaré Katz, faisant allusion aux frères Sinwar, Yahya et Mohammed, ce dernier ayant repris les rênes du Hamas après l’élimination de son frère par Israël. « L’attaque aérienne contre les terroristes du Hamas n’était qu’une première étape. Le reste sera beaucoup plus difficile et vous en paierez le prix fort. »

« L’évacuation de la population des zones de combat va bientôt reprendre », a-t-il ajouté et prévenu : « Si tous les otages israéliens ne sont pas libérés et que le Hamas n’est pas expulsé de Gaza, Israël agira avec des forces que vous n’avez encore jamais vues .»

En conclusion, Katz a adressé une recommandation aux Gazaouis : « Acceptez le conseil du président américain. Libérez les otages et éliminez le Hamas, et d’autres options s’offriront à vous, y compris le départ vers d’autres régions du monde pour ceux qui le souhaitent. L’alternative est la destruction et la dévastation totales. »