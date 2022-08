Cet après-midi (vendredi), Tsahal a lancé une vaste opération à Gaza, baptisée »Aube » (Alot Hasha’har).

L’objectif de cette opéation n’est pas le Hamas, mais le Djihad islamique et déjà un des chefs du mouvement terroriste a été éliminé.

Une bande de terroristes apparemment en route pour perpétrer un attentat a aussi été éliminée.

Les habitants du pourtour de Gaza sont appelés à rester près des abris et plusieurs batteries du Dôme de fer ont été déployées dans tout le pays.

Des consignes particulières de sécurité ont été données aux habitants qui résident dans un périmètre de 80 kilomètres autour de la Bande de Gaza. Elles sont publiées sur le portail d’urgence nationale.

Les rassemblements de plus de 10 personnes en extérieur sont interdits et de plus de 50 personnes en extérieur. Les activités éducatives sont interdites et les activités professionnelles autorisées uniquement si un abri se trouve à proximité.

Elles entrent en vigueur aujourd’hui, 5/08/22 à partir de 16h45 et jusqu’à samedi 6/08/22, 20h.

Cette opération a été décrétée après quatre jours de blocage dans le sud suite à l’arrestation d’un des responsables du Djihad islamique à Djénine et aux menaces du mouvement terroriste qui en ont découlé. Par l’intermédiaire de l’Egypte, Israël a tenté de négocier un retour au calme pendant ces quelques jours, mais le Djihad islamique a posé des conditions que le pays n’était pas prêt à accepter.

»Nous avons assez attendu. Le Djihad islamique ne veut pas revoir ses exigences à la baisse », a expliqué un reponsable militaire.

Le porte-parole de Tsahal a indiqué qu’il s’agissait d’une opération qui pourrait durer plusieurs jours. D’ailleurs, le fait qu’elle porte un nom – Aube – prouve qu’il n’est pas question d’une attaque ponctuelle mais bien d’une stratégie qui s’étend sur une durée plus importante.

Les Palestiniens font état de deux terroristes tués et plus de 30 blessés quelques heures après le début de l’opération.

En Israël, on se prépare à d’éventuels tirs de roquette sur le centre du pays.