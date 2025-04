Un mois après l’incident qui a coûté la vie à un employé de l’ONU à Deir al-Balah, l’armée israélienne a finalement admis sa responsabilité dans l’attaque d’un bâtiment onusien qu’elle avait d’abord nié avoir ciblé.

Selon les conclusions préliminaires de l’enquête militaire israélienne, les dommages au bâtiment ont été causés par des tirs de chars israéliens opérant dans la zone. La structure a été prise pour cible « en raison de soupçons de présence ennemie » et n’avait pas été identifiée comme appartenant à l’ONU par les forces sur le terrain.

Cette admission contredit la position initiale de Tsahal, qui avait catégoriquement réfuté les allégations du Hamas selon lesquelles un employé onusien avait été tué lors d’une opération israélienne contre des installations de l’organisation internationale.

L’enquête a été menée par le Mécanisme d’enquête de l’état-major général sous la direction du général de division (réserviste) Yoav Har-Even. Ses conclusions ont été présentées au chef d’état-major, le général de division Eyal Zamir, ainsi qu’à des représentants de l’ONU.

Le porte-parole de Tsahal a exprimé ses regrets auprès de l’ONU et de la famille de la victime, soulignant que « l’attaque n’était pas intentionnelle ». Il a également affirmé que l’armée israélienne poursuivait ses investigations « dans le but de tirer des leçons et d’examiner des mesures supplémentaires pour éviter ce type d’incidents à l’avenir ».

Dans un geste de transparence, les autorités militaires israéliennes ont indiqué avoir partagé avec l’ONU les éléments recueillis jusqu’à présent et avoir souligné l’importance du « dialogue avec les organisations internationales » pour améliorer la coordination et prévenir de tels événements.

Selon diverses sources, l’incident aurait fait six blessés parmi le personnel de l’ONU, dont un qui a succombé à ses blessures. Certains rapports suggèrent que les victimes appartenaient à une équipe de déminage onusienne.