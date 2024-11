Dans un communiqué commun avec le Shabak, Tsahal a annoncé ce matin (vendredi) avoir éliminé 5 terroristes qui ont commandé un bataillon du commandant No’hba et un commandant d’un autre bataillon qui ont envahi le territoire israélien le 7 octobre et ont dirigé des assassinats et des enlèvements à Mefalsim.

Cette élimination a été réalisée par l’aviation dans la nuit de mercredi à jeudi. L’attaque a eu lieu sur une installation terroriste à Beit Lahiah au nord de la Bande de Gaza.

Depuis le 7 octobre ces terroristes ont pris une part active dans les combats contre les soldats de Tsahal dans la Bande de Gaza.

Au Liban, Tsahal a procédé à plusieurs attaques contre des cibles terroristes dans le quartier de Dahieh à Beyrouth.

Les sirènes ont retenti à Haïfa cette nuit (jeudi à vendredi). Une partie des roquettes a été interceptée. Trois personnes ont été légèrement blessées en tombant alors qu’elles se rendaient aux abris.