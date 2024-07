Tsahal poursuit ses opérations sur les trois principaux fronts: au sud, au nord et en Judée-Samarie.

Judée-Samarie

Les forces de Tsahal ont éliminé cette nuit (mardi à mercredi) quatre terroristes dans la zone de Toulkarem, dans le camp de Nur A-Shams. Les terroristes ont été attaqués par l’aviation.

Rappelons qu’hier (mardi), un promeneur israélien a été touché par un tir de sniper palestinien près d’Har Braha et que le terroriste est toujours recherché par Tsahal.

Bande de Gaza

Le porte-parole de Tsahal a indiqué que les combats se poursuivent dans le nord de la Bande de Gaza, à Shuja’iyya. ”Les combattants éliminent des terroristes, ont découvert des armes et détruit des infrastructures terroristes”, a précisé le porte-parole en indiquant que plus de 50 infrastructures terroristes avaient été détruites, des entrées de tunnels mises à jour et des armes saisies.

Dans le centre de la Bande de Gaza, l’aviation en coopération avec les forces au sol ont éliminé plusieurs terroristes ”qui représentaient une menace”.

A Rafah, l’aviation et les forces de la 162e division ont détruit plusieurs infrastructures terroristes et ont éliminé plusieurs terroristes.

Sud Liban

L’aviation israélienne a attaqué des infrastructures terroristes du Hezbollah dans les zones de Blida, Yaroun et Tayr Harfa au sud Liban. Par ailleurs, des tirs d’artillerie ont été effectués sur Labbouneh et Chihine.