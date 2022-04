Tsahal a riposté durant la nuit de lundi à mardi suite au tir d’une roquette depuis la bande de Gaza. Selon des sources en provenance du Hamas, les avions de Tsahal ont opéré dans le secteur de Khan Yunes, dans le sud de la bande de Gaza. Le porte-parole de Tsahal a annoncé que plusieurs objectifs ont été visés, dont un atelier de fabrication d’armes appartenant au Hamas. Il a rappelé qu’Israël considère le Hamas comme responsable de tout ce qui se passe dans et depuis la bande de Gaza.

תיעוד ממקורות פלסטיניים של התקיפה הישראלית בדרום הרצועה pic.twitter.com/WYlk9dsvg6 — כאן חדשות (@kann_news) April 18, 2022

Après la riposte israélienne, le porte-parole de l’organisation terroriste Hazzam Qassem a publié le communiqué suivant : « La confrontation est un droit naturel de notre peuple contre l’occupation et la spoliation. Nous poursuivrons la résistance partout, à Jérusalem, à Gaza, dans la Rive occidentale et dans toutes les autres parties occupées. Le bombardement (israélien) était destiné à couvrir le scandale de l’occupation sioniste qui s’exprime par la violation de toutes les lois et normes humaines en s’attaquant à des fidèles sur leurs lieux saints. Nous félicitons les résistants qui ont affronté les avions avec les missiles anti-aériens. Les bombardement sionistes contre quelques lieux vides ont été une vaine tentative d’empêcher le peuple palestinien de protéger la ville de Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa ».

Lundi, après le tir d’une roquette en direction d’Israël, l’Egypte avait fait pression sur le Hamas et les autres organisations terroristes pour qu’elles ne réagissent pas à la riposte israélienne prévisible.

Photo Ofer Zidon / Flash 90