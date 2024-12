Plusieurs unités de Tsahal, sous la direction du renseignement militaire et du Shin Bet, ont achevé ce samedi une opération ciblée contre des terroristes dans la région de l’hôpital Kamel Adwan, dans le nord de la bande de Gaza. Elles sont intervenues suite à des informations indiquant que la zone de l’hôpital était redevenue un bastion du Hamas et un abri pour les terroristes.

Les forces israéliennes ont tout d’abord encerclé l’hôpital, arrêté les terroristes qui s’y cachaient et éliminé d’autres terroristes.

Une autre unité a opéré de manière ciblée à l’intérieur de l’hôpital, et ont localisé et confisqué des armes, notamment des grenades, des pistolets, des munitions et d’autres équipements militaires.

Au cours de cette intervention, les forces ont arrêté plus de 240 terroristes du Hamas et du Jihad islamique et des hommes suspectés d’activités terroristes, dont certains ont tenté de se faire passer pour des patients ou des membres du personnel médical alors que d’autres tentaient de s’échapper en ambulance.

Parmi les détenus qui ont été transférés pour interrogatoire figuraient le directeur de l’hôpital, soupçonné d’être un agent du Hamas, et une quinzaine de terroristes qui ont pris part au terrible massacre du 7 octobre.

Alors que les forces de Tsahal opéraient dans les zones proches de l’hôpital, des terroristes ont tiré des missiles antichars et RPG. Fort heureusement, ces attaques n’ont causé aucune perte côté israélien et les assaillants ont été éliminés.