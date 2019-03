Cette fin de semaine a été à nouveau le théâtre de violences terroristes sur le Néguev occidental. Après des affrontements vendredi entre quelque huit mille provocateurs et les soldats de Tsahal, une roquette a été tirée vendredi soir depuis la bande de Gaza et s’est abattue dans une zone inhabitée de la région Eshkol. Des terroristes ont également lancé des engins piégés et tenté de détruire des infrastructures de Tsahal.

En réaction, des avions et hélicoptères de Tsahal a attaqué plusieurs positions du Hamas dans le sud et le nord de la bande de Gaza, y compris des infrastructures souterraines.

Shabbat matin, des terroristes ont à nouveau lancé des ballons piégés en direction du territoire israélien. Ils ont atterri dans le région de Shaar Hanéguev sans faire de victimes. L’un d’eux portait une ogive de missiles antichar et aurait pu faire de nombreuses victimes.

Par ailleurs, plusieurs individus armés ont été arrêtés par Tsahal après avoir réussi à pénétrer dans le territoire israélien.

Vidéo:

המתיחות בדרום | תיעוד הפרחת בלון תבערה שמחובר לראש נפץ של טיל נ"ט מהיום – כפי שפורסם על ידי יחידת "אבנאא' א-זוארי" ברצועת עזה @LiranHaroni pic.twitter.com/fVpw7AHpaL — החדשות 13 (@newsisrael13) March 9, 2019

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90