Des sources égyptiennes ont annoncé que le Hamas et le Jihad Islamique ont adressé un nouvel ultimatum à Israël : si d’ici le jeudi 13 janvier Israël n’a pas pris des mesures concrètes pour alléger le blocus et faire avancer la question de la reconstruction de la bande de Gaza « toutes les options seront ouvertes ». Les organisations terroristes ont fait savoir aux intermédiaires égyptiens que « la politique israélienne de provocations à Jérusalem, en Judée-Samarie et à Gaza leur fait perdre patience »…

Les Egyptiens ont transmis le message au gouvernement israélien.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90