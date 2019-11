La doctrine du ministre de la Défense Naftali Benett concernant la bande de Gaza est la suivante: aider au maximum la population de Gaza mais user d’une main de fer contre les terroristes. C’est ainsi que dans le cadre des négociations indirectes avec le Hamas sur un arrangement à long terme, le ministre de la Défense vient de demander à Tsahal de faire avancer le projet élaboré par le ministre Israël Katz sur l’aménagement d’une île artificielle au large des des côtes de la bande de Gaza.

Les deux ministres se sont rencontrés la semaine dernière et ont convenu de relancer ce projet qui avait été abandonné lors des précédents gouvernements à cause des fortes oppositions des anciens ministres de la Défense Moshé Yaalon et Avigdor Lieberman. Naftali Benett a également rencontré le chef d’état-major Aviv Kochavi qui y est favorable.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a donné son accord à la création d’une commission interministérielle qui sera chargée de ce dossier qui pourrait prévoir également dans un futur plus lointain la création d’un aéroport international financé par la communauté internationale.

Le ministre de la Défense a indiqué que ce projet est destiné à offrir une ouverture civile aux habitants de la bande de Gaza mais a tenu à préciser que la responsabilité sécuritaire sur ce complexe et les mouvements maritimes sera exclusivement israélienne. D’un point de vue israélien, il s’agit de dégager définitivement Israël de sa responsabilité sur la bande de Gaza sur le plan des questions civiles.

Naftali Benett a demandé à ce que la commission interministérielle lui présente un projet d’ici sept semaines, qui sera adopté seulement si Tsahal estime qu’il ne comporte aucun danger pour Israël. A Jérusalem. on estime que la perspective d’un tel projet pourrait servir de levier pour faire pression sur le Hamas dans la question des soldats disparus et des civils détenus. Le ministre a présenté ce projet à des responsables américains qui ont exprimé leur soutien fervent et ont convenu qu’il s’agit de la seule solution pour améliorer de manière significative le niveau de vie des habitants de la bande de Gaza.

Très heureux de ce développement, le ministre des Affaires étrangères Israël Katz a écrit sur Twitter: « Cela fait des années que je propose cette solution d’une île artificielle face à Gaza, seule solution possible pour déconnecter Israël de la responsabilité sur cette population tout en assurant la sécurité des citoyens israéliens. J’ai rencontré le ministre Naftali Benett, qui contrairement à ses deux prédécesseurs, a exprimé son soutien à l’avancement du projet. J’ai mis le Premier ministre au courant et j’espère que nous pourrons bientôt mettre ce projet en route »

Vidéo:

Photo Facebook