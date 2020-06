Autorisé à publication par le porte-parole de Tsahal: le mois dernier, une action conjointe de la marine, du Shine Bet et des Renseignements militaires (Aman) a permis d’intercepter des armes qui transitaient par la mer en provenance du nord du Sinaï à destination de la bande de Gaza. Les deux terroristes-contrebandiers qui se trouvaient sur l’embarcation ont été arrêtés. L’un d’eux, Muhamad Bakhr, est l’un des hauts responsables des transferts d’armement par voir maritime pour le compte du Hamas. Lors de leur interrogatoire, les deux terroristes ont avoué que les armes qu’ils transportaient étaient destinés à l’arsenal de l’organisation terroriste. Ils ont également fourni de précieuses informations sur le dispositif de contrebande d’armes par mer, que sur l’identité des terroristes impliqués dans ce trafic et les types d’armes acheminées.

Le porte-parole de Tsahal fait savoir : « Cette interception se rajoute à toute une série de mises en échec destinées à perturber le réarmement du Hamas dans la bande de Gaza et à réduire ses capacités militaires. Cela entre dans le cadre de notre action permanente contre le terrorisme de toute sorte contre les citoyens d’Israël. Tsahal et le Shin Bet continueront à déjouer les actions terroristes et la contrebande d’armement par voie maritime destinée à renforcer les organisations terroristes ».