Alors qu’en Israël, l’extrême gauche et les représentants politiques arabes israéliens manifestent contre les représailles de Tsahal, à Gaza, on manifeste en faveur de la poursuite des tirs en direction d’Israël. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour faire pression sur le Jihad Islamique afin qu’il continue ses actions contre Israël et n’accepte pas le cessez-le-feu. C’est d’ailleurs ce que l’organisation terroriste fait depuis jeudi matin.

Les manifestants « crient vengeance » après l’élimination de Baha Abou al-Atta et de 24 terroristes , ainsi que la mort (inévitable) de quelques civils situés à proximité. Ils appellent à tirer sur Tel-Aviv.

