Les provocations arabes nocturnes reprennent de plus belle le long de la clôture de sécurité entre Israël et la bande de Gaza. Mardi soir, des centaines d’émeutiers ont commencé à se rassembler en plusieurs points et se livrent à des provocations en incendiant des pneus, jetant des pierres, des bouteilles incendiaires et des engins piégés en direction de nos soldats. Un grand incendie a été provoqué afin de diffuser une épaisse fumée pour tenter d’empêcher les soldats de voir les terroristes qui se rapprocheraient de la clôture. Sans doute pour réitérer « l’exploit » de tuer un soldat ou un garde-frontières israélien.

Ces émeutes surviennent alors qu’Israël a décidé de nouveaux allègements et autorisé l’acheminement de nombreux matériaux vers la bande de Gaza, dont du béton.

Pour l’instant et depuis quatre jours, Israël ne réagit pas avec la fermeté qui s’imposerait en ces circonstances, surtout après la mort de Bar-El Shemoueli hy »d. Les soldats emploient des moyens de dispersion de manifestations mais ont toutefois ouvert le feu en direction d’un terroriste qui tentait de cisailler la clôture de sécurité.

Vidéos :

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90