Des avions de chasse de l’armée de l’air israélienne ont attaqué en début d’après-midi, de manière ciblée et sous la direction du renseignement militaire, du Shin Bet et du Commandement sud, des terroristes appartenant au système de défense aérienne du Hamas à Shuja’iyya.

Les terroristes opéraient dans un complexe de commandement et de contrôle construit dans un bâtiment qui était autrefois l’hôpital Al-Wafa dans la région de la ville de Gaza, et qui n’est pas utilisé comme hôpital actif. Le complexe a été utilisé par les terroristes pour planifier et exécuter des actions terroristes contre les forces de Tsahal.

Avant la frappe, Tsahal a pris de nombreuses mesures pour atténuer le risque de porter atteinte aux civils et aux installations civiles, en utilisant notamment des munitions précises, et en mettant en place une surveillance aérienne et des renseignements supplémentaires.

Tsahal a indiqué : « Il s’agit d’un nouvel exemple de l’utilisation systématique, par l’organisation terroriste du Hamas, d’infrastructures civiles et de la population de Gaza, en violation du droit international. L’armée israélienne continuera d’opérer contre les organisations terroristes dans la bande de Gaza pour défendre les citoyens d’Israël ».