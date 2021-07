Selon le quotidien Al-Quds, l’argent qatari destiné aux familles nécessiteuses de Gaza et à la rémunération des fonctionnaires du Hamas passera par l’Onu qui le versera au « fonds monétaire palestinien » dirigé par l’AP et non pas aux banques contrôlées par le Hamas. Il n’y a pas encore de confirmation officielle à Jérusalem, Ramallah et Gaza. Ce compromis aurait été obtenu par l’émissaire de l’Onu pour le Moyen-Orient Tor Wennsland après des réunions avec des représentants israéliens et qataris, et le Hamas aurait donné son accord. En Israël, on espère que le risque de détournement de fonds sera moindre si l’argent passe par les banques sous contrôle de l’AP que celles du Hamas, même s’il n’y a pas de garantie zéro.

Les négociations indirectes entre Israël et le Hamas se poursuivront cette semaine dans le but d’instaurer une trêve à long terme.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90