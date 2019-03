Ce sont environ quarante-mille personnes qui ont répondu à l’appel du Hamas et sont venues « manifester pacifiquement » près de la clôture de sécurité. Les deux chefs du Hamas, Ismaïl Hanyeh et Yahia Sinwar se sont même rendus sur place pour haranguer les foules.

En plus des jets de pierres, des pneus incendiés et des engins piégés, des Arabes ont tenté de forcer la clôture en plusieurs endroit. Les soldats de Tsahal qui avaient des consignes précises ont ouvert le feu. Selon le « ministère de la santé » à Gaza, il y a trois morts du côté des terroristes et environ 240 blessés. Par ailleurs, dans son cynisme absolu, le Hamas a envoyé deux enfants d’onze ans pour tenter de forcer la clôture. Ils sont été arrêtés par les soldats.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a publié un communiqué de remerciement à Tsahal: « J’exprime toute ma reconnaissance aux forces terrestres de la région militaire sud, à l’armée de l’air et des autres forces concernées pour leur action ferme et leur préparation parfaite qui a permis d’amener le calme ». Le porte-parole de Tsahal estime quant à lui que le Hamas a cédé devant les menaces d’Israël en tentant d’éviter trop de débordements.

Cette journée qui s’est passée de façon relativement calme est le fruit des efforts des Egyptiens. Mais l’accord d’accalmie n’est pas du goût de tous en Israël, où certains estiment qu’Israël a trop cédé afin d’obtenir le calme. Les ministres Naftali Benett et Ayelet Shaked ont annoncé qu’ils voteront contre l’accord d’accalmie lorsqu’il sera présenté au cabinet de sécurité: « Il s’agit d’un accord de capitulation d’Israël face au Hamas qui ne cesse d’exercer du chantage et nous menacer. Yahia Sinwar aurait dû quitter ce monde et non pas se pavaner comme un paon victorieux le long de la clôture de sécurité. Nous récolterons une nouvelle vague de violences et bien plus forte encore ».

Samedi soir, une manifestation de gauche rassemblant quelque trois-cent personnes s’est tenue à Tel-Aviv en signe de soutien aux « Palestiniens » de Gaza.

