Les combats se poursuivent dans la Bande de Gaza.

Le porte-parole de Tsahal a indiqué que cette nuit (lundi à mardi) un drone de l’armée de l’air a attaqué, sur les indications des renseignements militaires et du Shabak, un site utilisé par le Hamas au sein d’une école de l’UNRWA au centre de la Bande de Gaza. Plusieurs terroristes se trouvaient dans cette école. Ils ont été éliminés.

Ce site servait aux terroristes pour préparer des opérations contre les forces de Tsahal dans la Bande de Gaza et contre le territoire israélien.

La Division 99 continue d’opérer au centre de la bande de Gaza. Les forces de l’équipe de combat de la 2e Brigade ont détruit des infrastructures terroristes et ont localisé, lors d’un raid, des armes et du matériel militaire utilisés par les terroristes du Hamas. Les combattants de la branche maritime ont attaqué diverses cibles.

A Rafah, la Division 162 poursuit les combats. Ces dernières 24 heures, ils ont découvert plusieurs entrées de tunnels ainsi que des armements. Les combattants de l’unité Nahal ont saisi des missiles RPG, des munitions, des fusils de type kalachnikov et des explosifs.

Au cours de la dernière journée, des avions de l’armée de l’air ont attaqué et détruit environ 65 cibles terroristes dans toute la bande de Gaza. Parmi les cibles attaquées figuraient des bâtiments militaires, des sites et entrepôts militaires, des sites de lancement, des postes d’observation, des escouades terroristes et d’autres infrastructures militaires.