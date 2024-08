Aujourd’hui, Tsahal et le Shabak ont frappé un centre de commandement du Hamas situé à l’intérieur d’une mosquée dans le complexe scolaire d’Al-Taba’een.

Après une enquête, il a été confirmé qu’au moins 19 terroristes du Hamas et du Jihad islamique ont été éliminés. Ces terroristes préparaient et lançaient des attaques contre les soldats de Tsahal et l’État d’Israël depuis ce site.

Le Hamas accuse Israël d’avoir tué de nombreux civils dans cette frappe.

Tsahal a rejeté ces accusations en expliquant que la frappe a été réalisée avec trois munitions de précision, qui ne peuvent pas avoir causé les dégâts rapportés par le Bureau d’information du gouvernement contrôlé par le Hamas à Gaza. De plus, le complexe où se trouvaient les terroristes n’a pas subi de dommages majeurs. Avant l’attaque, de nombreuses précautions ont été prises pour réduire les risques pour les civils, notamment l’utilisation d’une petite ogive, la surveillance aérienne, et des renseignements précis.