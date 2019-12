Ce qui fut jusqu’à il y a quelques jours le Camp Démocratique ne sait plus comment faire pour retrouver une formule sans laquelle ses désormais deux composantes pourraient se retrouver sur les bancs de la Knesset mais du côté visiteurs.

Après qu’elle ait quitté avec fracas le bloc Meretz-Israël Démocratique avec lesquels elle formait le Camp Démocratique, Stav Shafir s’est vu faire une offre pour le moins humiliante de la part de Meretz pour qu’elle revienne sur sa décision: Nitzan Horovitz, président de Meretz lui a proposé…la 5e place sur une liste d’union, ceci alors que les sondages successifs ne prédisent que 4 ou 5 sièges au Camp Démocratique s’il se présentait dans la même configuration que lors des dernières élections!

Stav Shafir occupait alors la 2e place sur la liste du Camp Démocratique et c’est la volonté de nombreux membres de Meretz de la reléguer plus loin qui avait été la cause principale de son départ.

Sondage: c’est de l’union des petits partis à droite ou gauche que dépendra la victoire d’un camp ou de l’autre

Si les pourparlers d’union à droite comme à gauche s’activent ces jours-ci, c’est que la disparition d’une ou deux petites formations pourrait totalement changer la donne. Un sondage diffusé dimanche soir par la chaîne ‘Hadashot 12 donnait les indications suivantes:

Bleu-Blanc: 34

Likoud: 32:

Liste arabe: 13

Israël Beiteinou: 8

Shass: 8

Yahadout Hatorah: 7

Nouvelle Droite: 5

Avoda-Gesher: 5

Habayit Hayehoudi-Otzma Yehoudit: 4

Camp Démocratique: 4

Blocs: Droite et religieux 56; Gauche et Arabes 56; Lieberman 8.

A noter que c’est la première fois depuis des semaines que le bloc emmené par Binyamin Netanyahou fait nouveau jeu égal avec le bloc formé par la gauche et la Liste arabe, Avigdor Lieberman étant toujours en position d’arbitre.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90