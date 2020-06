Un appel rare a été signé par plus de trois cent personnalités israéliennes de droite comme de gauche, religieuses comme laïques. Il a été adressé au ministre des Affaires étrangères Gaby Ashkenazy. On y trouve des noms les plus divers tels que les anciens députés d’extrême gauche Zehava Gal-On, Mossi Raz, Avrom Burg, Mikhal Rozhin ou Prof. Naomi Hazan et l’ancien député de droite Moché Feiglin ou les rabbanim Shlomo Aviner ou Eliyakim Levanon.

L’appel commence par dénoncer l’attitude de la Chine depuis le début de la propagation du Corona qui est née sur sur son territoire, et qui pas son silence coupable a permis au virus de s’étendre sur toute la planète avec toutes les retombées sanitaires et économiques que l’on connaît.

Mais les signataires vont bien au-delà et dressent un très sévère réquisitoire contre le régime communiste chinois: « Il s’agit d’un régime dictatorial qui est responsable de la mort de plus de 80 millions de personnes durant les 70 ans de son règne. Il s’agit d’un régime cruel qui fait totalement fi de la vie humaine et des valeurs morales élémentaires, qui persécute et pourchasse avec cruauté les dizaines de millions d’adeptes du Falun Gong, mouvement spirituel qui prône des valeurs de tolérance et de bonté. C’est un régime qui entretient une industrie de vols d’organes et de leur commercialisation… »

Plus loin on peut lire : « L’Etat d’Israël, qui a été fondé après la terrible Shoah sur le serment de ‘plus jamais cela!’ ne peut moralement pas rester indifférent et continuer à se taire face à ces crimes, sous peine de rompre ce serment. Certains disent que le silence serait de mise pour des raisons politiques ou économiques. Pour nous, aucun prétexte ne peut soustraire Israël de sa responsabilité face à l’Histoire. Nous pensons que les dommages causés par la collaboration avec ce régime qui assassine des centaines de milliers de ses citoyens innocents dépasseront de loin ses avantages (…) Le peuple chinois, qui commence peu à peu à se réveiller face au lavage de cerveau imposé par le régime communiste se souviendra un jour de nous comme nous-même nous souvenons des Justes parmi les nations ».

Il manque dans cet appel retentissant l’occupation du Tibet par la Chine depuis 1951 qui ne fait jamais l’objet de la moindre séance dans les institutions internationales alors qu’il est…215 fois plus étendu que la Judée-Samarie!

Manque aussi dans cette liste la signature de députés arabes, notamment la liste communiste Hadash d’Ayman Oudeh qui soutient le régime « frère » de Pékin.

Photo Falun Gong